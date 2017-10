0

Sim, Stroll, essa sombra do teu lado esquerdo é o carro do Verstappen

O GP do Japão de Fórmula 1 fica marcado por esta situação na qual Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer) evitou à justa uma colisão a alta velocidade com o Williams-Mercedes do canadiano Lance Stroll, que regressou à pista após perder o controlo do carro.