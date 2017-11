Simão Sabrosa e a mulher em (mais) cenas escaldantes

O antigo internacional português celebrou esta semana o seu 38.º aniversário e entre as muitas mensagens de parabéns que recebeu há uma especial, a da mulher, Vanessa Rebelo. A decoradora partilhou uma imagem dos dois a trocarem um apaixonado beijo e dirigiu a Simão Sabrosa uma declaração de amor. Aliás, já não é a primeira vez que as imagens do casal fazem furor nas redes sociais...