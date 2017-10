0

0



Simeone e o relvado: «Se me convidas para a tua casa, como nos teus pratos...»

O At. Madrid recebe no sábado o Barcelona (19H45) em jogo da 8.ª jornada da liga espanhola numa altura em que muito se tem falado do relvado do novo estádio dos colchoneros. Esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo, Simeone não fugiu ao tema e fez uma curiosa analogia: "Não sou jardineiro, sou treinador. Mas quando me convidas para ir a tua casa, como nos teus pratos, na tua toalha, com os teus copos... Se vens à minha, comes nos meus pratos, na minha toalha, com os meus copos"...