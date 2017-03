0

Simeone já tem 200 jogos do Atlético Madrid 'às costas'... assim

Diego Simeone cumpriu no domingo, frente ao Valencia (vitória por 3-0) o 200.º jogo à frente do Atlético Madrid. O treinador não deixou de assinalar a efeméride, já esta segunda-feira, com um vídeo de agradecimeno publicado na sua página de Facebook