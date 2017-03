80

Slalom de Matheus e a calma de Bas Dost a finalizar

Aos 55' do Tondela-Sporting, e apenas dois minutos depois do golo de Murilo, Bas Dost bisou e recolocou os leões na frente (1-2). Slalom de Matheus à entrada da área, a bailar perante vários adversários e a tocar para o holandês, que, com muita calma, voltou a faturar.