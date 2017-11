Slalom impressionante de Honda só termina em golo

Depois de uma experiência pouco feliz no Milan, o japonês Keisuke Honda chegou no passado verão ao México para jogar no Pachuca, onde tem demonstrado toda a sua categoria. Na noite de quarta-feira deixou um bom exemplo disso, com uma jogada sensacional em que arrancou do seu meio campo para um slalom impressionante que só termina em golo. O médio de 31 anos fez, assim, o terceiro golo da sua equipa no triunfo (4-0) sobre o Tijuana, em jogo da Taça do México.