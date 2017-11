Só se consegue ver a bola no remate de Asensio graças ao super slow motion

O golo de Marco Asensio ao Las Palmas, que colocou o Real Madrid em vantagem no marcador por 2-0 aos 56', é algo do outro mundo. Raúl Lizoain atirou-se porque viu uma sombra passar à sua direita a velocidade supersónica. A repetição do lance filmado por trás da baliza permite perceber a violência e colocação do remate e o tempo de reação do guarda-redes.