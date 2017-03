0

Soares faz o 6-0 e deixa Dragão aos seus pés

Soares é sinónimo de golo ou pelo menos tem sido desde chegou ao FC Porto. Frente ao Nacional, o brasileiro marcou por duas vezes e neste vídeo, gravado pelo jornalista Arthur Quezada, do Esporte Interativo, pode ver-se como Soares fez o seu segundo golo, o sexto do FC Porto na goleada de 7-0, deixando os adeptos completamente rendidos a si. Foi a sexta partida consecutiva com o avançado brasileiro a faturar.