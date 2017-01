0

Sobreviventes da tragédia da Chapecoense levantam Taça Sul-Americana

A Chapecoense deu este sábado o pontapé de saída da sua nova era pós-tragédia, disputando um encontro de preparação diante do Palmeiras. Um jogo que teve um momento emocionante antes mesmo do apito inicial, com os sobreviventes da tragédia da Colômbia a levantarem o troféu da Taça Sul-Americana, a prova que os brasileiros iam disputar na Colômbia e que lhes foi atribuída pela Conmebol após o acidente aéreo que tirou a vida a grande parte do elenco do conjunto de Santa Catarina. Jakson Follmann, de cadeira de rodas, foi o elemento encarregue de levantar a Taça, na companhia de Neto e Alan Ruschel.