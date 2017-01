0

Sobreviventes da tragédia da Chapecoense voltaram a voar

Esta madrugada, Jackson Follmann e Neto estiveram presentes no Engenhão, para o encontro particular entre Brasil e Colômbia, e para lá chegarem tiveram de regressar ao interior de um avião, pela primeira vez desde a tragédia que vitimou 71 pessoas em novembro (entre as quais grande parte do plantel da Chapecoense) e da qual sobreviveram. Voaram de Chapecó até Campinas, para depois apanharem a ligação para o Rio de Janeiro. Veja como tudo sucedeu.