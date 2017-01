0

Sofia Vergara armou-se em "boa mulher", mas nem tudo correu como queria

Sofia Vergara vestiu-se a rigor para o jogo dos New England Patriots-Pittsburgh Steelers com as cores desta última, equipa pela qual o marido Joe Manganiello é 'obcecado'. A atriz fez o seu papel de "boa mulhe", mas de pouco serviu, já que os Pittsburgh Steelers foram batidos pelos Patriots, por 36-17, e afastados do Super Bowl.