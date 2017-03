8

Sofrer um problema no carro a mais de 270 km/h não é nada bom...

As 12 horas de Sebring ficaram marcadas por vários acidentes, como é habitual, com Joel Miller a destacar-se por este choque frontal na barreira de proteção após falhar a travagem para a curva 17, uma das mais rápidas do circuito norte-americano. O Mazda DPi sofreu um problema mecânico, mas o piloto californiano ainda conseguiu reduzir boa parte da velocidade que trazia - teria superior a 270 km/h - antes do embate. Miller foi transportado ao centro médico do circuito, mas acabou por receber alta pouco depois.