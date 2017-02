0

2



Southampton vê golo ser anulado por fora-de-jogo... inexistente

O Southampton adiantou-se no marcador frente ao Manchester United através de Gabbiadini, após passe do português Cédric, mas o árbitro assinalou fora-de-jogo. A repetição mostra, no entanto, que Gabbiadini estava em linha no momento do passe.