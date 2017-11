Sp. Braga ainda na Bulgária mas já com o pensamento em Alvalade

O Sp. Braga, que se deslocou à Bulgária para a 4.ª jornada da Liga Europa (empatou com o Ludogorets 1-1), só regressa a Portugal na tarde desta sexta-feira, tendo esta manhã treinado... já a pensar no jogo com o Sporting, domingo, às 20h15, em Alvalade. [Fotos: Sp. Braga]