Sporting abre treino aos adeptos na ressaca do empate em Chaves

Depois do empate frente ao Chaves (2-2) e do ambiente quente à saída da equipa do Estádio Eng. Manuel Branco Teixeira, o Sporting treinou este domingo sem os titulares dessa partida e decidiu abrir as portas aos adeptos. Os cerca de 30 sportinguistas que aguardavam os verde e brancos receberam a equipa de forma tranquila, com os ânimos bem diferentes da noite de sábado, em Chaves.