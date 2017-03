287

1



Sporting apresenta os "irmãos gémeos" que tanto brilharam em Tondela

Ainda a propósito do encontro com o Tondela, o Sporting divulgou no Facebook esta imagem com Bas Dost e Podence, que tanto se destacaram contribuindo de forma decisiva para o triunfo por 4-1, e as reações não se fizeram esperar.