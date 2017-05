60

Sporting 'presente' no aniversário de Teo

Teo Gutiérrez celebra esta quarta-feira o seu 32.º aniversário e, logo bem cedo, foi alvo de uma surpresa por parte da família. Para lá de um bolo, o avançado, que ainda pertence aos quadros do Sporting - está cedido ao Rosário Central -, na bandeja estava ainda uma mini camisola com as cores dos leões.