Sporting 'revela' conteúdo da conversa entre Jesus e Podence

Através do Twitter, o Sporting anunciou que só faltam vender 800 bilhetes (a 40 euros) para a receção à Juventus, agendada para terça-feira e referente à 4.ª jornada da Liga dos Campeões. E fê-lo de forma original, através da 'revelação' do conteúdo da conversa entre Jorge Jesus e Podence, quando o avançado foi substituído diante do Chaves, na última jornada.