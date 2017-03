0

Stephen Curry aderiu à nova moda do 'Get Out Challenge'

O 'Get Out Challenge' é a nova moda nas redes sociais. Este desafio é inspirado no filme 'Get Out' de Jordan Peele, que aborda o racismo, e consiste em correr em direção a uma câmara de vídeo antes de mudar rapidamente de curso por qualquer motivo. E o basquetebolista Stephen Curry já aderiu a esta moda.