Steve Kerr arrasa pai de jogador... e Donald Trump

Steve Kerr comentou com um tom de desprezo a polémica em torno de Donald Trump e LaVar Ball, pai de dois basquetebolistas (LiAngelo e Lonzo Ball, este da NBA). Questionado sobre o assunto, o treinador dos Golden State Warriors falou em "duas pessoas que procuram atenção...". Tudo começou depois de LaVar ter desvalorizado o papel do presidente dos EUA em evitar que LiAngelo e Lonzo fossem detidos por assaltar uma loja na China, com Trump afirmando posteriormente que deveria ter deixado que ambos ficassem presos.