Stoichkov disse que nunca se 'atirou para a piscina'... e foi a risota geral no estúdio

Durante um programa de comentário desportivo na televisão espanhola, onde é comentador residente, Stoichkov afirmou que não gostava de ganhar a qualquer custo e que nunca se tinha 'atirado para a piscina'... uma afirmação que provocou uma risada geral no estúdio, especialmente depois de ter sido confrontado com um lance do seu tempo no Barcelona.