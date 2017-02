115

Suárez fez a noite deste pequeno adepto

No final do jogo contra o At. Madrid, para a Taça do Rei, que o Barcelona venceu por 2-1, Luis Suárez fez as delícias de um jovem adepto uruguaio que esperava pela equipa junto ao autocarro. O craque do Barcelona autografou-lhe a bandeira do Uruguai e ainda lhe ofereceu a camisola do jogo, deixando o pequeno adepto banhado em lágrimas de felicidade.