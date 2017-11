Suárez foi vítima e não bandido? Sim, é mesmo verdade

O Barcelona venceu o Leganés por 3-0 e Luis Suárez colocou ponto final na sua 'seca' particular com um 'bis' e polémica à mistura pela forma como festejou o seu segundo golo (2-0). A má fama - e o proveito - que o uruguaio tem de imediato serviu de argumentação para críticas na defesa de Iván Cuéllar. Afinal, o avançado festejou o golo de punho cerrado na sua 'cara', depois de já ter sido admoestado com um cartão amarelo por ter acertado com o braço na cara do guarda-redes. Todavia, estas imagens esclarecem que Suárez foi mais vítima do que bandido, pois Cuéllar simulou a 'agressão, acabando por merecer a 'dedicatória' no golo.