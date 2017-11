Sub-21 concentrados na missão de vencer a Suíça

A Seleção Nacional Sub-21 continua a preparar o duelo com a Suíça, da fase de apuramento para o Europeu de 2019, agendado para terça-feira, tendo já treinado este domingo em Paços de Ferreira. A formação orientada por Rui Jorge procura regressar às vitórias, após a derrota com a Bósnia e o empate, sexta-feira, com a Roménia. [Fotos: Simão Freitas]