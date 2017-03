0

0



Sueco 'desafia' Ronaldo com elástico sensacional

Esta é já a terceira vez que 'chamamos' Sam Larsson à nossa secção de vídeos e, tal como nas anteriores, o jogador do Heerenveen volta a ser destaque pela positiva. Depois de um livre perfeito e de uma grande jogada a culminar num golo de um colega, o sueco arriscou imitar Cristiano Ronaldo, ao fazer um elástico no duelo com o Go Ahead. Qual deles o melhor?