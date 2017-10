Surreal: 10 pontos no pénis após joelhada de companheiro de equipa

Parece surreal, mas aconteceu mesmo. No Albacete-Huesca, da 2.ª divisão espanhola, Mariano Bittolo foi atingido pelo colega Zozulia e o lateral-esquerdo começou logo a contorcer-se de dores. O pior veio a confirmar-se mais tarde: segundo a 'Marca', o jogador do Albacete foi suturado com 10 pontos no pénis