0

0



A surreal conferência de imprensa de Filipe Gouveia

A conferência de imprensa posterior ao duelo entre Famalicão e Sp. Covilhã, que terminou num empate a dois golos, ficou marcada por um intenso 'bate-boca' entre o técnico Filipe Gouveira, dos beirões, com um jornalista presente na sala de imprensa do Estádio Municipal 22 de Junho. Tudo começou quando Gouveia questionou os repórteres presentes por não o terem cumprimentado à chegada e, daí... tudo descambou, chegando ao ponto de o técnico do Sp. Covilhã apelidar o jornalista em causa de "burro". [Vídeo: Jornal do Ave]