Suso atinge jornalista... com bola de neve

O espanhol Suso é um dos homens em destaque no AC Milan esta temporada e, quando a fase é boa, até com as mãos a pontaria aparece. Veja-se este momento divertido do espanhol, que pregou uma partida hilariante a um jornalista que estava em direto do centro de treinos milanês.