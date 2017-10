0

Susto, fair play e triunfo do Sporting: assim foi o dérbi no voleibol

O Sporting venceu este domingo o duelo com o Benfica no regresso ao campeonato de voleibol, numa partida que ficou marcada pelo gesto de fair play que se viu aquando da lesão do benfiquista Ary Neto. O jogador do Benfica ficou em evidentes dificuldades e, depois de ter sido auxiliado pelas equipas médicas de ambos os conjuntos, recebeu uma ovação por parte dos adeptos leoninos. (Fotos: Fernando Ferreira)