Susto no jogo do Canelas: o momento em que Belkaroui cai e sai de campo de ambulância

Aos 80 minutos do encontro com o Canelas, na sequência de um canto, o defesa central do Moreirense Belkaroui caiu no relvado e teve se ser transportado para o hospital de ambulância. Veja como tudo aconteceu.