Svilar, a confiança de Rui Vitória e o que significa o jogar no 'teatro dos sonhos' aos 18 anos

Os jogos com o Manchester United vão ficar para sempre na memória de Mile Svilar por representarem uma estreia em grande no palco que é a Liga dos Campeões mas também pelos dois golos sofridos de forma pouco habitual. Mas não é fácil desmotivar o guarda-redes de 18 anos que depois do que sucedeu no Estádio da Luz a 18 de outubro (derrota por 1-0) percebeu ainda que tem em Rui Vitória um treinador que acredita na sua qualidade e potencial.



"Sim, depois daquele primeiro jogo senti uma enorme confiança do treinador e quero agradecer-lhe por isso. Recuperei e um novo um remate de sorte... mas vou continuar a lutar e a dar tudo pela equipa", disse Svilar, em entrevista ao canal de televisão nortuguês Viasport, dizendo aidna o que sentia por ter disputado um jogo em Old Trafford:

"Não vou mentir, com a minha idade é realmente magnífico jogar no 'teatro dos sonhos'."