Svilar é destaque na imprensa mundial pelas piores razões

Svilar tornou-se, quarta-feira, no mais jovem guarda-redes a disputar a Liga dos Campeões, mas a estreia do jovem guardião belga do Benfica ficou marcada também pelo 'frango' que deu frente ao Manchester United, que valeu a vitória à equipa orientada por José Mourinho (1-0). Uma 'fifía' que está a correr Mundo...