Svilar destroçado pediu desculpa aos adeptos e foi confortado até por Lukaku

Mile Svilar foi a grande figura do Benfica-Manchester United. No dia em que se tornou no guarda-redes mais jovem de sempre da atuar na Liga dos Campeões - com 18 anos e um mês -, o belga errou no golo dos red devils, que ditou a derrota encarnada, entrando com a bola na baliza. No final, destroçado e quase em lágrimas, pediu desculpa aos adeptos em português e foi confortado por colegas, Rui Vitória... e até Lukaku. [Frames e Fotos: Sport TV e Paulo Calado]