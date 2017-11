Szcesny: o ponto final num golo anedótico sofrido pela Juventus

A jogada do primeiro golo da Sampdoria à Juventus é anedótica do princípio ao fim, mas o guarda-redes é o último a ser batido e Wojciech Szcesny merece destaque pela forma como (não) reagiu ao cabeceamento de Duván Zapata, feito a 'meias' com Stephan Lichtsteiner. O polaco foi titular porque Gianluigi Buffon ainda está a lidar com a desilusão da Itália não ter conseguido a qualificação para o Mundial'2018... A Juventus perdeu o jogo por 3-2.