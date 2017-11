Tacuara Cardozo não perdeu o jeito e deu vitória ao Libertad aos... 28 segundos

Oscar 'Tacuara' Cardozo, antigo avançado do Benfica, continua a mostrar que sabe os caminhos das balizas contrárias. De volta ao seu país, o paraguaio apontou o golo solitário da vitória do Libertad sobre o Independiente, da Argentina, na primeira mão da meia-final da Copa Sul-americana, a segunda competição continental da América do Sul. Cardozo, agora com 34 anos, acabaria por ser expulso na segunda parte por atingir um adversário com o braço.