153

0



Talisca marca no dérbi com a 'ajuda' de... Bruma

A segunda parte do dérbi entre o Galatasaray e Besiktas arrancou praticamente com mais um golo de livre direto do brasileiro Talisca. Aos 47', o esquerdino emprestado pelo Benfica ao Besiktas dispara forte e a bola desvia no português Bruma, que estava na barreira e acaba por trair o guardião Muslera.