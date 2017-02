0

Também há magia no campeonato português de basquetebol

James Ellisor, da Oliveirense, mostrou este fim de semana, diante do V. Guimarães, que no campeonato nacional de basquetebol também se realizam jogadas de grande classe. Veja-se a forma como o norte-americano tirou João Balseiro da frente, antes de ir para o cesto e fazer 2 pontos decisivos no triunfo por 67-64 da sua equipa.