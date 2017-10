Tanto falaram de Dier para o United que ele deu uma 'ajudinha' no golo de Martial

O Manchester United venceu o Tottenham este sábado por 1-0, com Anthony Martial 'saltar' do banco para marcar. Num jogo muito disputado mas com poucas oportunidades de golo era essencial aproveitar o erro do adversário e o lance finalizado pelo internacional francês é paradigmático: reposição de David de Gea, cabeceamento de Romelu Lukaku antecipando-se ao compatriota belga Toby Alderweireld e bola em Martial depois de Eric Dier se deixar surpreender - Jan Vertonghen já não chegou a tempo (serão os custos de jogar com uma defesa a três?). Depois de uma semana de notíicias a fazer eco do interesse de José Mourinho na contratação de Dier para os red devils, é irónico que o jovem inglês formado no Sporting tenha desempenhado um papel tão importante na derrota do Tottenham em Old Trafford...