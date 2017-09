0

0



Tarde de sonho de Dani Ceballos terminou... assim

Dani Ceballos teve uma tarde de sonho. No seu primeiro jogo como titular ao serviço do Real Madrid, o médio espanhol foi o herói do encontro frente ao Alavés. Após ter inaugurado o marcador, aos 10 minutos, os galáticos concederam o empate aos 40'. Porém, três minutos depois, Ceballos bisou e voltou a colocar a equipa de Zidane na frente, carimbando o resultado final (2-1).