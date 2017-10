704

Tarde de sonho de Gonçalo Guedes terminou com classe

Gonçalo Guedes teve uma tarde de sonho, este sábado, frente ao Sevilha (4-0). Depois de ter inaugurado o marcador com um grande golo e de ter assistido Santi Mina para o terceiro dos che, o avançado ainda foi a tempo de bisar. Aos 90'+2, isolou-se e bateu o guarda-redes do Sevilha, Sergio Rico, com toda a classe.