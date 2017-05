0

Telma Monteiro e uma mão cheia de prémios

Telma Monteiro, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio'2016, recebeu no domingo o Globo de Ouro referente à categia de melhor desportista feminina. E esta segunda-feira a judoca do Benfica deixou uma mensaem de agradecimento nas redes sociais, onde publicou ainda fotos relativas ao evento. "Globo de Ouro Melhor Desportista - uma mão cheia. Sou grata por tudo na minha vida. Cada batalha, cada vitória, cada derrota fizeram de mim o que sou hoje... Vou continuar a trabalhar pra mais conquistas. Obrigada a todos os que me acompanham e me apoiam!", escreveu na legenda da imagem, onde mostra todos os seus Globos de Ouro.