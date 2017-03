0

Tem dúvidas que a bola atrapalha Smalling? Então veja isto

O Manchester United sofreu o golo do Middlesbrough num lance caricato, no qual a defesa falha rotundamente. Mas o último erro - depois do 'balão' de Phil Jones e de Eric Bailly ser batido de cabeça por Marten de Roon - é de Chris Smalling, que antes já tinha deixando um 'aviso' quando tentou atrasar de cabeça para David de Gea, em vez d eo fazer com o pé. Uma prestação desastrosa do internacional inglês.