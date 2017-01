0

Teo Gutiérrez começou 2017 com a pontaria afinada

Teo Gutiérrez chegou a estar com um pé fora do Rosário Central, mas ao que parece vai mesmo cumprir a cedência até final da temporada. Ora, já concentrado no seu clube, o avançado surge em 2017 com a pontaria afinada, conforme demonstrou esta madrugada, no encontro diante do Talleres Córdoba, referente ao Torneio de Verão, que o Rosário perderia nos penáltis.