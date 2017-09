103

Teo Gutiérrez, ou como não se marca um penálti (esqueça o estado do relvado)

O Atlético Junior venceu o Tigres por 2-0 na liga colombiana, mas o resultado poderia ter sido mais expressivo caso Teo Gutiérrez tivesse convertido este penálti. Todos erram, a questão no caso do infortunado avançado, que ficou conhecido dos portugueses sobretudo pela curta passagem pelo Sporting, é a forma como tudo aconteceu. Um desfecho que tem lugar em qualquer compilação de falhas que se preze... mesmo que o estado do relvado tenha alguma 'culpa'.