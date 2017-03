0

Teo Gutiérrez pegou-se com colega por causa de penálti e... não correu bem

Teo Gutiérrez já por cá havia arranjado problemas por causa de um penálti e este domingo voltou a fazer o mesmo. Aconteceu no duelo do Rosário Central diante do Godoy Cruz, quando o colombiano pegou na bola para marcar e Marco Ruben, o capitão, lhe pediu para cobrar. O ex-Sporting não acatou o pedido e a cena aqueceu... até Teo se arrepender e deixar Ruben ir apontar o castigo máximo. Na hora de marcar, o capitão do Rosário acusou a pressão e falhou, motivando nova discussão entre ambos.