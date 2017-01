2

0



Ter Rui Pedro na equipa evita ir ao mercado? Nuno respondeu assim

Rui Pedro voltou a marcar com a camisola do FC Porto, ao fazer o último golo da vitória azul e branca sobre o Rio Ave. Confrontado pelos jornalistas se a afirmação do jovem avançado na equipa evitava a necessidade de o clube ir ao mercado, Nuno Espírito Santo não quis comentar o tema.