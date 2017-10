0

Ter tudo no sítio não é só isto... mas passa muito por ali

Sarah Love Macdonald é uma das muitas 'beldades' que já posou para a conceituada revista Maxim, assim como para a FHM e Hooped Up. A canadiana de 23 anos tem angariado muitos seguidores nas redes sociais nos últimos tempos - no Instagram já conta com aproxidamente 500 mil - muito devido à sua ousadia, mas também às belas curvas, que não ficam indiferentes a... ninguém.