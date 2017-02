1026

Terá sido neste vídeo que Ederson se inspirou para travar Aubameyang?

Grande figura na vitória do Benfica ante o Borussia Dortmund, o guarda-redes Ederson parece ter estudo bastante bem o adversário da noite de terça-feira, especialmente os 'hábitos' de Pierre-Emerick Aubameyang no que a penáltis diz respeito. Ora veja este vídeo (da página de Facebook 'The Football Analysis') e perceba porquê...