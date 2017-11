Testemunhos da tragédia dos incêndios: a história do senhor Daniel na 1.ª pessoa

Os bilhetes para o encontro entre a Seleção Nacional e a Arábia Saudita já estão esgotados, mas ainda há ingressos para o jogo com os Estados Unidos e outras formas de ajudar quem perdeu muito nos incêndios, como o senhor Daniel, que a FPF apresenta neste vídeo. Record associou-se, juntamente com todas as publicações do Grupo Cofina Media e os dois jornais desportivos, à iniciativa solidária da FPF, que visa auxiliar as famílias que foram atingidas pelos incêndios na zona centro do país.