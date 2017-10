0

'The Guardian' elege as 60 maiores promessas nascidas em 2000 e há um português na lista

O jornal 'The Guardian' escolheu aqueles que considera as 60 maiores promessas mundiais nascidas no ano de 2000. No lote de jovens craques anunciados na publicação britânica consta o nome de um português. Saiba qual... De resto, refira-se que no ano passado a mesma lista continha três portugueses (José Gomes, Diogo Dalot e Domingos Quina) e ainda Mile Svilar e Paolo Medina, jogadores atualmente vinculados ao Benfica.